Сьогодні останній день можливості внести зміни для реєстрації на ЗНО
2 квітня – останній день, коли охочі складати тести основної сесії зовнішнього незалежного тестування можуть внести корективи у свої реєстраційні анкети.
Змінити дані потрібно у створеному власному кабінеті на сайті УЦОЯО.
Нагадаємо, 24 березня відбулось пробне тестування з української мови і літератури, а 31 березня абітурієнти складали тест із історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.
Відзначимо, цього року основна сесія ЗНО відбуватиметься з 22 травня до 13 червня.
Джерело: 24 Канал
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