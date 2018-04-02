Сьогодні останній день можливості внести зміни для реєстрації на ЗНО

2 квітня – останній день, коли охочі складати тести основної сесії зовнішнього незалежного тестування можуть внести корективи у свої реєстраційні анкети.

Змінити дані потрібно у створеному власному кабінеті на сайті УЦОЯО. Читайте також: Онлайн-платформа для підготовки до ЗНО BeSmart тепер доступна по всій Україні Нагадаємо, 24 березня відбулось пробне тестування з української мови і літератури, а 31 березня абітурієнти складали тест із історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов. Відзначимо, цього року основна сесія ЗНО відбуватиметься з 22 травня до 13 червня.