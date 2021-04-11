Посреди поля на Тернопольщине обнаружили старинный саркофаг: фото
На Тернопольщине нашли тысячелетний саркофаг. Его обнаружили возле полевой дороги, когда трактор внезапно провалился в землю.
Источник:Укринформ
Инцидент произошел возле села Белый Поток. Водитель трактора заглянул в воронку и увидел кости и череп.
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Что делать с саркофагом
После обнаружения костей мужчина сразу вызвал полицию. Правоохранители констатировали, что человеческие останки очень древние.
Местная власть пригласила археологов, которые подтвердили, что это саркофаг, которому по меньшей мере 4 тысячи лет.
Территорию, на которой нашли саркофаг, пока огородили и в 2021 году там планируют провести раскопки. В то же время археологи исследуют и прилегающие территории.
Саркофагу по меньшей мере 4 тысячи лет / Скриншот с видео 24 канала
Существует вероятность, что это не единственный саркофаг и, возможно, под пахотным полем спрятано древнее кладбище-могильник.
Что известно о местности, где нашли саркофаг
- На территории села Белый Поток археологи не в первый раз обнаружили памятки прошлого.
- Специалисты объясняли, что рядом с селом раньше даже находили памятки трипольского периода.
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