На Тернопольщине нашли тысячелетний саркофаг. Его обнаружили возле полевой дороги, когда трактор внезапно провалился в землю.

Инцидент произошел возле села Белый Поток. Водитель трактора заглянул в воронку и увидел кости и череп.

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Что делать с саркофагом

После обнаружения костей мужчина сразу вызвал полицию. Правоохранители констатировали, что человеческие останки очень древние.

Местная власть пригласила археологов, которые подтвердили, что это саркофаг, которому по меньшей мере 4 тысячи лет.

Территорию, на которой нашли саркофаг, пока огородили и в 2021 году там планируют провести раскопки. В то же время археологи исследуют и прилегающие территории.



Саркофагу по меньшей мере 4 тысячи лет / Скриншот с видео 24 канала

Существует вероятность, что это не единственный саркофаг и, возможно, под пахотным полем спрятано древнее кладбище-могильник.

Что известно о местности, где нашли саркофаг