Максим Нефедов убежден, что почти все контрабандисты, которые попали под санкции от СНБО, являются лишь посредниками на рынке. Почти все люди из списка – это так называемые "карго-операторы".

По словам экс-руководителя Государственной таможенной службы Украины Нефедова, "большим" игрокам даже нет смысла с ними сотрудничать, ведь можно действовать по своим схемам – через подставные фирмы и связи с правоохранителями.

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Почти все перечисленные личности в этом списке (санкционном – 24 канал) – это часть представителей так называемых "карго-операторов". Это посредники на рынке контрабанды,

– сказал Нефедов.

Маленьким игрокам действовать через собственные схемы не выгодно. Именно поэтому на украинских рынках действуют люди "с записной книжкой".

Они собирают заказы и передают их "карго-операторам". Те в свою очередь доставляют нужный товар. Чаще всего – из Китая или Турции. Львиную долю таких заказов оплачивают наличными.

Нефедов отметил, что контрабандисты, которые попали под санкции, – это представители одного канала. В то же время существуют десятки каналов контрабанды. В частности, они маскируются под благотворительностью.

Кто попал под санкции

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове);

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области);

Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области);

Александр Еримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);

Вадим Альперин (Одесса);

Александр Чудаков (Одесса);

Виктор Шерман (Одесса);

Александр Кравченко (Одесса);

Владимир Дидух (Львов).

Заметьте! Еще 4 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов. По словам президента, " это первая десятка, но точно не последняя".