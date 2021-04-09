Это посредники, – Нефедов о контрабандистах из санкционного списка от СНБО
Максим Нефедов убежден, что почти все контрабандисты, которые попали под санкции от СНБО, являются лишь посредниками на рынке. Почти все люди из списка – это так называемые "карго-операторы".
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
По словам экс-руководителя Государственной таможенной службы Украины Нефедова, "большим" игрокам даже нет смысла с ними сотрудничать, ведь можно действовать по своим схемам – через подставные фирмы и связи с правоохранителями.
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Почти все перечисленные личности в этом списке (санкционном – 24 канал) – это часть представителей так называемых "карго-операторов". Это посредники на рынке контрабанды,
– сказал Нефедов.
Маленьким игрокам действовать через собственные схемы не выгодно. Именно поэтому на украинских рынках действуют люди "с записной книжкой".
Они собирают заказы и передают их "карго-операторам". Те в свою очередь доставляют нужный товар. Чаще всего – из Китая или Турции. Львиную долю таких заказов оплачивают наличными.
Нефедов отметил, что контрабандисты, которые попали под санкции, – это представители одного канала. В то же время существуют десятки каналов контрабанды. В частности, они маскируются под благотворительностью.
Кто попал под санкции
- Иван Бокало (зарегистрирован во Львове);
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области);
- Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области);
- Александр Еримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);
- Вадим Альперин (Одесса);
- Александр Чудаков (Одесса);
- Виктор Шерман (Одесса);
- Александр Кравченко (Одесса);
- Владимир Дидух (Львов).
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