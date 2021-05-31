Пассажиры не поделили место

Мужчину возмутило то, что маленький сын потерпевшей занял сидячее место, в то время, как рядом стояла пожилая женщина. Однако сам уступить бабушке место он не додумался.

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Пассажир начал упрекать женщину с ребенком в "невоспитанности". В ответ и сказала: "Если водитель скажет заплатить, я заплачу". Однако мужчина возмутился и заявил, что "дело не в водителе, а в воспитании".

Участники спора выходили на одной остановке, когда женщина встала мужчина попытался вытолкать ее из маршрутки. Пассажирка толкнула пьяного в ответ, а тот ударил ее кулаком в лицо, а потом еще и несколько раз пнул ногой.

В то время другие пассажиры призвали неадеквата успокоиться. Однако тот со словами "*бало ей надо разбить" вышел из маршрутки.

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Женщина обратилась в полицию

Потерпевшая сразу позвонила в полицию. Правоохранители за считанные минуты разыскали нападающего. Он был нетрезв и объяснить свое агрессивное поведение не смог.

Против 57-летнего мужчины возбудили уголовное дело за легкое телесное повреждение. Ему грозит: