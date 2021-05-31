Пасажири не поділили місце

Чоловіка обурило те, що малий син потерпілої зайняв сидяче місце, у той час, як поруч стояла літня жінка. Однак сам уступити бабусі місце він не додумався.

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Пасажир почав дорікати жінці з дитиною у "невихованості". У відповідь та сказала: "Якщо водій скаже заплатити, я заплачу". Однак чоловік обурився і заявив, що "справа не у водієві, а у вихованні".

Учасники суперечки виходили на одній зупинці, коли жінка підвелася чоловік спробував виштовхати її з маршрутки. Пасажирка штовхнула п'яного у відповідь, а той вдарив її кулаком в обличчя, а згодом ще й кілька разів копнув ногою.

У той час інші пасажири закликали неадеквата заспокоїтися. Однак той зі слова "*бало їй треба розбити" вийшов з маршрутки.

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Жінка звернулася у поліцію

Потерпіла одразу зателефонувала в поліцію. Правоохоронці за лічені хвилини розшукали нападника. Він був нетверезим і пояснити свою агресивну поведінку не зміг.

Проти 57-річного чоловіка відкрили кримінальну справу за легке тілесне ушкодження. Йому загрожує: