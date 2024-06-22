По мнению Дуды, союзники привыкли жить в мире без угроз. Однако война в Украине изменила эту ситуацию.

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Проблемы Запада

Анджей Дуда указал, что для Польши является проблемой то, что поставки вооружений задерживается. Польская армия сейчас модернизируется, усиливает свою безопасность. Однако президент напомнил, что среди прочего в Польше есть американские пусковые установки и британские системы.

Однако Дуда убежден, что Запад сейчас находится в ситуации, когда нынешних темпов производства недостаточно. Об этой проблеме говорят в НАТО, а также "в более широком и более узком формате".

За прошедшие годы свободный мир привык жить без угроз, а военное производство во многих случаях было ограничено. Получается, что когда есть серьезный спрос, например на боеприпасы, склады пустые. Нам нужно вернуться к нормальному производству, обновить цепочки поставок и, к сожалению, увидеть, что мир изменился,

– указал Дуда

Напомним, что 21 июня Нидерланды сообщили, что они и еще одна страна передадут Украине Patriot для защиты от российских захватчиков. Им удалось собрать части, которые потом могут сформировать целостную систему. В то же время неизвестно, какая страна сотрудничала с Нидерландами.