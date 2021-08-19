Исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев в эфире телеканала "Дом" рассказал, что на днях ведомство проводило координационное совещание с руководством следственного управления.

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Дело снабжения армии техникой низкого качества

Сухачев назвал сроки завершения расследования по поставкам в ВСУ техники низкого качества.

Для себя определили сроки окончания досудебного расследования – 1 ноября 2021 года. Далее будет происходить ознакомление всех сторон с материалами уголовного производства и дело будет направлено в суд,

– отметил временный глава ГБР.

Он отметил, что разоблачение преступлений насчет хищений в оборонной сфере для ГБР является одним из важных направлений противодействия организованной преступности и коррупции, в частности в Министерстве обороны.

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Сейчас следователи ведомства осуществляют расследование по 328 подобным уголовным производствам.

Только в течение 2021 года объявили 17 подозрений военным и людям, которые участвуют в использовании бюджетных денег.

16 обвинительных актов направили в суд, уже вынесено 3 обвинительных приговора.

По словам Сухачова, наиболее вопиющими уголовными преступлениями ГБР считает:

строительство боевых десантно-штурмовых кораблей на "Кузне на Рыбальском",

покупку медицинских автомобилей марки "Богдан",

закупку снайперских систем.

"Был заговор чиновников Минобороны и исполнителей контрактов. В распоряжении следствия фактические данные, которые стали основой подозрений, которые были выдвинуты бывшим топ-чиновникам и действующему руководителю одного из предприятий", – отметил глава ведомства.

Дело "Кузни на Рыбальском"

Комментируя дело "Кузни на Рыбацком", Сухачев заметил, что оно стало неким вызовом. Строительство кораблей планировалось еще с 2015 года, проект за свои деньги разработало Николаевское государственное конструкторское бюро.

Но из-за нежелания или, возможно, по причинам отстаивания интересов других лиц и проект, и государственный контракт выполняло ОАО "Кузница на Рыбальском",

– рассказал он.

Сейчас Минобороны не может провести полноценные испытания кораблей, поскольку их технические характеристики не соответствуют тем требованиям, которые заложило ведомство.

При попытке провести испытания одного из них состоялось возгорания двигателя, скоростные режимы тоже не выдерживаются, и это – при условии отсутствия на корабле нагрузки – личного состава с вооружением.

Исполняющий обязанности директора ГБР отметил, что эти корабли не могут принять на вооружение военно-морских сил. Это подтверждают и судебные экспертизы, которые проводили научно-исследовательские институты Министерства юстиции с привлечением инженеров Николаевского государственного конструкторского бюро.