Виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов в ефірі телеканалу "Дом" розповів, що днями відомство проводило координаційну нараду з керівництвом слідчого управління.

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Справа постачання армії техніки низької якості

Сухачов назвали терміни завершення розслідування щодо постачання у ЗСУ техніки низької якості.

Для себе визначили терміни закінчення досудового розслідування – 1 листопада 2021 року. Далі відбуватиметься ознайомлення всіх сторін з матеріалами кримінального провадження й справа буде направлена до суду,

– зазначив тимчасовий глава ДБР.

Він наголосив, що викриття злочинів щодо розкрадань в оборонній сфері для ДБР є одним із важливих напрямків протидії організованій злочинності та корупції, зокрема в Міністерстві оборони.

Інші схожі розслідування ДБР

Наразі слідчі відомства здійснюють розслідування у 328 подібних кримінальних провадженнях.

Лише протягом 2021 року оголосили 17 підозр військовим та людям, які беруть учать у використанні бюджетних грошей.

16 обвинувальних актів направили до суду, вже винесено 3 обвинувальні вироки.

За словами Сухачова, найбільш кричущими кримінальними злочинами ДБР вважає

будівництво бойових десантно-штурмових кораблів на "Кузні на Рибальському",

купівлю медичних автомобілів марки "Богдан",

закупку снайперських систем.

"Була змова чиновників Міноборони та виконавців контрактів. У розпорядженні слідства є фактичні дані, які стали основою підозр, що були висунуті колишнім топчиновникам та чинному керівнику одного із підприємств", – зазначив глава відомства.

Справа "Кузні на Рибальському"

Коментуючи справу "Кузні на Рибальському", Сухачов зауважив, що вона стала певним викликом. Будівництво кораблів планувалось ще з 2015 року, проєкт за свої гроші розробило Миколаївське державне конструкторське бюро.

Але через небажання або, можливо, з причин відстоювання інтересів інших осіб і проєкт, і державний контракт виконувало ПАТ "Кузня на Рибальському,

– розповів він.

Наразі Міноборони не може провести повноцінні випробування кораблів, оскільки їх технічні показники не відповідають тим вимогам, які заклало відомство.

При спробі провести випробування одного з них відбулось загоряння двигуна, швидкісні режими також не витримуються, і це – за умови відсутності на кораблі навантаження – особового складу з озброєнням.

Виконувач обов'язків директора ДБР зазначив, що ці кораблі не можуть прийняти на озброєння військово-морських сил. Це підтверджують і судові експертизи, які проводили науково-дослідні інститути Міністерства юстиції із залученням інженерів Миколаївського державного конструкторського бюро.