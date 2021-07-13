Тож це ще не вирок, а лише запобіжний захід. Утім, певні політичні сили вже встигли охрестити його "прямим замовленням з Банкової, яке підриває обороноздатність країни".

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"В Печерському суді відбувається замовлена владою, Зе-командою, чинним президентом, справа над бойовим генералом Павловським і керівником промислового підприємства Валерієм Шандрою", – сказав Олександр Турчинов.

Справа стосується ще 2016 – 2018 років. "Кузня на Рибальському" та "Богдан Моторс" організовували поставки до армійських підрозділів військової техніки.

Техніку постачали за завищеною ціною

Олександр Турчинов зазначив, мовляв, "Кузня на Рибальському" змогла організувати виробництво броньових артилерійських катерів, які стали відомі всьому світу. Проте журналісти-розслідувачі звернули увагу на низькій якості та завищеній ціні.

"За завищеною ціною українським Військово-морським силам постачалися катери "Гюрза" та "Кентавр", які виробляли на цьому заводі. Потім з'ясувалося, що вони ламаються і вони не підходять для штурмових операцій, так само ламалася інші військова техніка, яку виробляли на іншому підприємстві, зокрема мовиться про "Богдан Моторс", де виробляли сумнозвісні санітарні автомобілі "Богдан", – пояснив Дмитро Гнап.



ВМС постачали катери "Кентавр" за завищеною ціною / Фото Міноборони України

Вони виходили з ладу у перші 3 місяці експлуатації автомобіля на фронті. Певно, якби знали, що його зробили на базі китайського джипа, то точно б не купували, та ще й за мільйони гривень. А тут всі знали – і президент, і керівництво оборонки, і продовжували купувати за дорого, точніше, за дуже дорого.

Ситуація з катерами "Гюрза" та "Кентавр" була така ж сама. Так, за підрахунками слідчих державі завдали збитків у розмірі 475 мільйонів гривень.

"Кузня на Рибальському" була фірмою-прокладкою

Ситуація з катерами і автомобілями швидкої допомоги, це ще не найгірше, бо у решті контрактів "Кузня на Рибальському" була простою прокладкою між державою і тими підприємствами, які реально виконували держзамовлення.

"У 2017 році було оголошено тендер на ремонт флагману нашого флоту крейсеру "Сагайдачний". За умовами конкурсу, переможець тендеру повинен був мати доступ в акваторію Чорного моря, але тендер, чомусь, виграв завод Порошенка "Кузня на Рибальському", – сказав Дмитро Гнап.

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Журналіст зазначив, що підрядником вона найняла Іллічівський судноремонтний завод, розташований в Одеські області. Як зрозуміло з дат, ця справа народилася на світ "не вчора", і точно не на Банковій, а у кабінетах Державного бюро розслідувань, приблизно 4 роки тому.

Ймовірна причетність Порошенка до справи

У підсумку вона стала ще однією намистиною у довгому ланцюжку корупції в оборонці, і гвіздком (бо про плівки Медведчука тоді ніхто не чув) у політичній кар'єрі президента – Петра Олексійовича на виборах 2019 року. Як лише він не намагався почистити карму, звільнивши свого ліпшого друга, який виніс з оборонки стільки, що "мурахи б позаздрили".

Журналісти зазначили, що в сухому залишку, державний концерн заплатив 580 тисяч доларів за товар вартістю 85 тисяч – 7-кратна переплата.

Петро Порошенко казав, що тим, хто буде красти в армії, повідрубує руки. Та руки у "друга" залишилися на місці, як і руки сина Гладковського, Павла Букіна, та решти тих, хто усім серцем вболівав за Україну і як міг стримував не ворога, а розвиток оборонки.



Справа стала так званий гвіздком у політичній кар'єрі Порошенка / Фото з твітера Петра Порошенка

У справі, яка так збурила Олександра Турчинова, фігурує не лише Валерій Шандра, а й колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський та 2 ексначальники департаменту Міноборони. А також – інші бізнес-партнери "головного". Водночас самого Валерія Шандра звинувачують лише у підбурюванні до підписання контрактів.

"Сподіваюсь, що слідчі ДБР підуть за американською схемою розслідування подібних посадових корупційних злочинів, коли вони передусім будуть налаштовані на те, щоб затримати одну людину, яка б дала свідчення на голову корупційної піраміди. Очевидно, що у цій історії головою злочинної піраміди був колишній президент Петро Порошенко", – зауважив Дмитро Гнап.

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Утім, Петро Олексійович, на відміну від решти перерахованих вище імен, не "світив" так безтурботно суми, картки та імена своїх партнерів. Тож, на думку експертів, довести зв'язки буде не просто, оскільки попри все – посадові особи, які підписують документи, це не Петро Порошенко, це інші люди, які фактично і несуть юридичну відповідальність.

Водночас те, чи доведуть, чи знайдуть зв'язок та чи покарають когось реальними термінами – покаже час і правоохоронні органи.