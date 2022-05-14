Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

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"Я поставлю все точки над "і", чтобы было все понятно. Рекомендую нам не очень активно комментировать эти темы, потому что есть переговоры с российской стороной. Относительно не только "Азовстали", а вообще всего происходящего в Мариуполе. Это все очень сложно, поэтому каждое слово должно быть осторожным, чтобы не разрушить хрупкие договоренности, которые у нас уже есть", – сказал советник.

Россия болезненно реагирует на Мариуполь

По словам советника, для Украины принципиально забрать всех своих защитников и гражданских. Речь также о людях, которые в целом остались в Мариуполе.

Безусловно, об этом идут переговоры. Для россиян это ключевой символ сопротивления Украины. Они болезненно воспринимают все, что касается Мариуполя,

– сказал Подоляк.

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Если осталась хоть какая-то человечность

Советник добавил, что Украина рада всем посредникам в переговорах. Отметил, что Турция активно помогает прийти к решению по формуле экстракции, когда третья страна забирает людей и они таким образом избегают всех плохих процедур, которые готовит враг.

"Но есть один нюанс и называется Россия. Она не идет на уступки. Мы говорим, что когда они хотят хоть какую-то репутацию в мире, то должны делать хоть какие-то шаги. Например, отдать нам и Турции людей", – рассказал Подоляк.

Он считает, что это будет как раз один из гуманитарных шагов, который скажет, что на Россию есть хоть какая-то надежда. Подоляк подчеркнул, что надо со всем очень осторожно. Тем не менее, он уверен, что результат переговоров будет.

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