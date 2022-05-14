Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає 24 канал.

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"Я поставлю всі крапки над "і", щоб було все зрозуміло. Рекомендую нам не дуже активно коментувати ці теми, бо є переговори з російською стороною. Стосовно не тільки "Азовсталі", а взагалі всього того, що відбувається у Маріуполі. Це все дуже складно, тому кожне слово повинне бути обережним, щоб не зруйнувати крихкі домовленості, які в нас вже є", – сказав радник.

Росія хворобливо реагує на Маріуполь

За словами радника, для України принципово забрати всіх своїх захисників та цивільних. Мовиться також і про людей, які загалом залишились в Маріуполі.

Безумовно, про це йдуть перемовини. Для росіян це ключовий символ для спротиву України. Вони хворобливо сприймають все, що стосується Маріуполя,

– сказав Подоляк.

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Якщо залишилась хоч якась людяність

Радник додав, що Україна рада всім посередникам у перемовинах. Зазначив, що Туреччина найактивніше допомагає прийти до рішення по формулі екстрадиції, коли третя країна забирає людей і вони таким чином уникають всіх поганих процедур, які готує ворог.

"Але є один нюанс і називається Росія. Вона не йде на поступки. Ми кажемо, що коли вони хочуть хоч якусь репутацію у світі, то повинні робити хоч якісь кроки. Наприклад, віддати нам і Туреччині людей", – розповів Подоляк.

Він вважає, що це буде якраз один з гуманітарних кроків, який скаже, що на Росію є хоч якась надія. Подоляк наголосив, що треба зі всім дуже обережно. Проте він впевнений, що результат переговорів буде.

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