Ставцева похитили 6 октября 2017 года из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести.

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Сейчас украинца незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32. Раньше его пытали в пресловутой "Изоляции". Мужчину били электрическим током, в результате он потерял зубы и слух.

В каком состоянии пленный

У Ставцева обострился язвенный колит с тотальными поражением желудочно-кишечного тракта, что привело к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, который сопровождается болевым синдромом. Также пленный страдает:

расстройство нервной и сердечно-сосудистой систем,

бессонница,

постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике.

Администрация колонии не оказывает мужчине никакой медицинской помощи. Кроме того, ему не разрешают видеться с родными. Матери пленного постоянно отказывают в свиданиях, объясняя это якобы карантинными ограничениями.

Справка. В конце 2019 года Евгения Ставцева незаконно приговорил оккупационный суд к 14 годам лишения свободы. Его обвинили в якобы "шпионаже и участии в террористической организации".

Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права. Обращаюсь к руководству Красного Креста срочно посетить Ставцева, способствовать его немедленной госпитализации и медицинской помощи,

– заявила Денисова.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека призвала координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию.

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Полный текст публикации Людмилы Денисовой в телеграмме:

Обеспокоена критическим состоянием здоровья гражданина Украины Евгения Ставцева, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области.

Евгений был похищен 6 октября 2017 года неизвестными людьми из собственной квартиры в Донецке. Все это время его содержали в секретных тюрьмах "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и в печально известной тюрьме "Изоляция". Его били, пытали электрическим током, в результате чего он потерял зубы и слух.

У Евгения обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, что привело к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, который сопровождается болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике.

В конце 2019 года он был незаконно осужден так называемым судом, подконтрольным органами оккупационной администрации РФ в Донецкой области до 14 лет.

Евгений лишен общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях, объясняя карантинными ограничениями.

Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года о правилах ведения войны.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Евгению Ставцеву, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.