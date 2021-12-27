Ставцева похитили 6 октября 2017 года из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести.
К теме Обмен пленными до конца 2021 года: Гармаш оценил шансы
Сейчас украинца незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32. Раньше его пытали в пресловутой "Изоляции". Мужчину били электрическим током, в результате он потерял зубы и слух.
В каком состоянии пленный
У Ставцева обострился язвенный колит с тотальными поражением желудочно-кишечного тракта, что привело к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, который сопровождается болевым синдромом. Также пленный страдает:
- расстройство нервной и сердечно-сосудистой систем,
- бессонница,
- постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике.
Администрация колонии не оказывает мужчине никакой медицинской помощи. Кроме того, ему не разрешают видеться с родными. Матери пленного постоянно отказывают в свиданиях, объясняя это якобы карантинными ограничениями.
Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права. Обращаюсь к руководству Красного Креста срочно посетить Ставцева, способствовать его немедленной госпитализации и медицинской помощи,
– заявила Денисова.
Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека призвала координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию.
Это может вас заинтересовать – политзаключенный Чирний вернулся в Украину после 7 лет за решеткой в России: смотрите видео
Полный текст публикации Людмилы Денисовой в телеграмме:
Обеспокоена критическим состоянием здоровья гражданина Украины Евгения Ставцева, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области.
Евгений был похищен 6 октября 2017 года неизвестными людьми из собственной квартиры в Донецке. Все это время его содержали в секретных тюрьмах "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и в печально известной тюрьме "Изоляция". Его били, пытали электрическим током, в результате чего он потерял зубы и слух.
У Евгения обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, что привело к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, который сопровождается болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике.
В конце 2019 года он был незаконно осужден так называемым судом, подконтрольным органами оккупационной администрации РФ в Донецкой области до 14 лет.
Евгений лишен общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях, объясняя карантинными ограничениями.
Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года о правилах ведения войны.
Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Евгению Ставцеву, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.
Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.