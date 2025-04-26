Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем Олесь Маляревич, отметив, что наибольшую опасность несут российские самолеты-разведчики. Борьба за технологии с врагом продолжается.

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Как украинские дроны преодолевают российскую РЭБ и ПВО

По словам заместителя командира, если бы украинские военные не искали путей и методов, российских целей было бы гораздо больше, соответственно и потерь со стороны ВСУ. Сейчас война идет также за технологии. Поэтому как только враг использует что-то новое, со стороны украинских защитников идет противодействие, а точнее целая спецоперация, чтобы задавливать российские средства ПВО, РЭБ и самолеты-разведчики.

Все попадания в наши позиции происходят прежде всего после их открытия российскими самолетами-разведчиками. Это "Орлан" и Zala. Мы имеем комплекс действий, чтобы россияне не видели, куда стрелять,

– подчеркнул он.

Кстати, ранее в Defense Express сообщили, что украинские военные успешно используют зенитные FPV-дроны против российских разведывательных беспилотников (Zala и "Орлан"). В то же время оккупанты нашли "интересное решение", что подтвердило видео с трофейного Zala, оснащенного новой системой "уклонения". Так, оккупанты начали выпуск разведывательных дронов Zala с серийно встроенной системой уклонения от зенитных FPV.