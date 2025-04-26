Про це 24 Каналу розповів заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем Олесь Маляревич, зауваживши, що найбільшу небезпеку несуть російські літаки-розвідники. Боротьба за технології з ворогом триває.

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Як українські дрони долають російську РЕБ і ППО

За словами заступника командира, якби українські військові не шукали шляхів та методів, російських цілей було б набагато більше, відповідно і втрат зі сторони ЗСУ. Зараз війна йде також за технології. Тому як тільки ворог використовує щось нове, з боку українських захисників йде протидія, а точніше ціла спецоперація, щоб задавлювати російські засоби ППО, РЕБ та літаки-розвідники.

Усі влучання у наші позиції відбуваються насамперед після їхнього відкриття російськими літаками-розвідниками. Це "Орлан" та Zala. Ми маємо комплекс дій, щоб росіяни не бачили, куди стріляти,

– наголосив він.

До речі, раніше в Defense Express повідомили, що українські військові успішно використовують зенітні FPV-дрони проти російських розвідувальних безпілотників (Zala та "Орлан"). Водночас окупанти знайшли "цікаве рішення", що підтвердило відео з трофейного Zala, оснащеного новою системою "ухилення". Так, окупанти розпочали випуск розвідувальних дронів Zala із серійно вбудованою системою ухилення від зенітних FPV.