Про це 24 Каналу розповів заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем Олесь Маляревич, зауваживши, що ЗСУ активно протидіють окупантам, їм вдається перепливати річку лише на човнах. На суходолі росіяни використовують автомобільну техніку.

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Бої на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку в районі населеного пункту Дворічна окупанти щодня стягують обладнання, щоб навести понтонні переправи через річку Оскіл та перекинути свою техніку на інший берег. На щастя, ворогу це не вдається. Піхотні штурми здійснюють кілька осіб, контингент російські військові підвозять, але мають проблеми з евакуацією.

"Північніше Куп'янська Оскіл вузький, окупанти змогли переправлятись човнами, тобто перекинути лише піхоту. Щоб переправити техніку, налагодити логістику та евакуацію – потрібні повноцінні понтонні переправи. Наша головна ціль – не дозволити це зробити", – пояснив заступник командира.

На Півдні від Куп'янська, а саме в районі Колісниківки та Кругляківки, ворог затиснений. Однак він не покидає спроб захопити весь лівий берег річки та підготуватись до форсування на правий.

Ситуація на Куп'янщині: дивіться на карті

Маляревич зазначив, що окупанти не мають проблеми з поповненням живої сили на Куп'янському напрямку, адже він для них один з пріоритетних. Масштабні штурми противник не здійснює, але має змогу постійно тиснути на ЗСУ. Водночас українські військові (як і ворог) застосовують безпілотники та здійснюють дистанційні мінування.

Ми використовуємо всі засоби, щоб дістатись місця, де будемо працювати. Ворог теж це робить. Коли ми були на пікапах, вони їздили на нових БТР з потужними системами наведення. Тепер у противника такої можливості немає і він розглядає варіант автомобільної техніки, як працювали ми з 2022 року,

– зауважив заступник командира.

Він додав, що сам Куп'янськ страждає від ворожих обстрілів – місто атакують КАБи, дрони та ракети. Водночас там залишається певна кількість місцевих мешканців, які досі не погодились на евакуацію.