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Постпред Порошенко назвал реальную цель строительства Россией Крымского моста

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Россия построила Крымский мост, чтобы обеспечивать военные группировки на полуострове
Россия построила Крымский мост, чтобы обеспечивать военные группировки на полуострове / Фото из свободных источников

Крымский мост, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, являеться возможностью обеспечения военных группировок в Крыму через сушу, а не море.

Об этом рассказал представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью "Обозревателю".

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Реальная цель строительства этого моста понятна: это объект для обеспечения военной группировки в Крыму всем необходимым не через море. У русских всегда существовала большая проблема с морским транспортом. Это не морская нация, поэтому они всегда хотят иметь какое-то сухопутное сообщение,
– подчеркнул он.

Кроме того, по словам представителя украинского президента, открытие автомобильного движения по Крымскому мосту почти не увеличило наплыв туристов на полуостров.

"Если просто взглянуть на карту, то можно увидеть, что наличие этого моста немного облегчит жизнь, условно говоря, жителям самого Крыма, которые хотят посетить Краснодар, или жителям Краснодара или Ростова, которые захотят приехать в Крым. Это просто моделирование. Но ехать машиной в Крым из центральных регионов России через мост... Ну, это квест, это экзотика, но это не даст массового пассажиропотока. Основным транспортом в контексте туризма все равно остается авиация", – добавил Бабин.

Также, он подчеркнул, что правильным названием сооружения должно быть именно "Керченский мост", ведь "Крымский мост" – это "российское пропагандистское название".

Напомним, ранее постпред Порошенко в АР Крым Борис Бабин рассказал, что в оккупантов начали возникать проблемы из-за Крымского моста, наличие которого очень негативно сказывается на торговом судоходстве.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Крымский мост Новости Крыма Новости России
Источник: 24 Канал
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