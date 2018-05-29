Постпред Порошенка назвав реальну мету будівництва Росією Кримського мосту

Кримський міст, яким окупанти з'єднали анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку, є можливістю забезпечення військових угрупувань в Криму через суходіл, а не море.

Про це розповів представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін в інтерв'ю "Обозревателю".

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Реальна мета будівництва цього мосту зрозуміла: це об'єкт для забезпечення військового угруповання в Криму всім необхідним не через море. У росіян завжди існувала велика проблема з морським транспортом. Це не морська нація, тому вони завжди хочуть мати якесь сухопутне сполучення,

– наголосив він.

Окрім того, за словами представника українського президента, відкриття автомобільного руху по Кримському мості майже не збільшило наплив туристів на півострів.

"Якщо просто поглянути на карту, то можна побачити, що наявність цього моста трохи полегшить життя, умовно кажучи, жителям самого Криму, які хочуть відвідати Краснодар, або жителям Краснодара чи Ростова, які захочуть приїхати до Криму. Це просто моделювання. Але їхати машиною в Крим з центральних регіонів Росії через міст... Ну, це квест, це екзотика, але це не дасть масового пасажиропотоку. Основним транспортом в контексті туризму все одно залишається авіація", – додав Бабін.

Також, він підкреслив, що правильною назвою споруди має бути саме "Керченський міст", адже "Кримський міст" - це "російська пропагандистська назва".

Нагадаємо, раніше постпред Порошенка в АР Крим Борис Бабін розповів, що в окупантів почали виникати проблеми через Кримський міст, наявність якого дуже негативно позначається на торговельному судноплавстві.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.