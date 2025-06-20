Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько дронов сбито во время ночной атаки

В ночь на 20 июня вражеские силы атаковали 86 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Враг запускал дроны с направлений:

Миллерово,

Курск,

Орел,

Брянск,

Приморско-Ахтарск, что в России,

Чауда - ТОТ Крыма.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Востоке и Юге страны,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил 34 вражеские цели были сбиты огневыми средствами поражения, еще 36 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Указывается, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил