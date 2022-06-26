Погибли 4 человека, а пострадали 14. Об этом рассказал глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Каково состояние пострадавших

Восемь травмированных госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двое, по словам Коваля, лечатся амбулаторно.

Он также добавил, что это были удары авиаракетами, выпущенными из самолета Х-22.

Работы по ликвидации последствий обстрелов уже завершены. Глава ОВА рассказал, что сейчас продолжаются строительно-расчистные работы. Измерили радиационный и химический фон вокруг места поражения. Все показатели в норме, потому оговорок для местного населения нет.

Что известно об ударах по Сарнам

Около 19:00 25 июня во всех украинских областях в очередной раз объявили воздушную тревогу. После этого жители Ровенщины начали сообщать о громких взрывах .

Впоследствии Коваль подтвердил, что россияне нанесли 2 ракетных удара. Вражеские ракеты прилетели в СТО и работавшие в это время автосервис.

У здания СТО полностью разрушена стена, упала часть здания. Здание автомастерской также рухнуло – упали многие железные конструкции и перекрытия. Рядом стояли грузовики – их тоже повредил обстрел.

Жертвами атаки стали 4 мужчины. Самому младшему погибшему было 30 лет, самому старшему – 51.

Массовые обстрелы украинских городов

25 июня россияне нанесли массовый ракетный удар по территории Украины. В Житомирскую область запустили 30 ракет, 10 из которых сбили. Другие ракеты, к сожалению, попали в основном по военным объектам вблизи Житомира. Один военный погиб, еще один – получил ранения.

Около 20 ракет россияне запустили по селению Десна на Черниговщине, а еще 6 – по Львовщине. 2 ракеты удалось сбить силам ПВО, однако 4 попали по военному объекту на территории Яворивского полигона. Сообщали о 4 раненых.

Утром 26 июня кафиры обстреляли Киев. Ракеты прилетели в многоэтажку в Шевченковском районе. Один человек погиб, 6 – пострадали.

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