Загинули 4 людини, а постраждали – 14. Про це розповів глава Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Який стан постраждалих

Вісьмох травмованих госпіталізували, двоє з них перебувають у важкому стані. Ще двоє, за словами Коваля, лікуються амбулаторно.

Він також додав, що це були удари авіаракетами, які випустили з літака Х-22.

Роботи з ліквідації наслідків обстрілу вже завершили. Глава ОВА розповів, що зараз тривають будівельно-розчисні роботи. Заміряли радіаційний і хімічний фон навколо місця ураження. Всі показники в нормі, тому застережень для місцевого населення немає.

Що відомо про удари по Сарнах

Близько 19:00 25 червня в усіх українських областях вчергове оголосили повітряну тривогу. Після цього жителі Рівненщини почали повідомляти по гучні вибухи.

Згодом Коваль підтвердив, що росіяни завдали 2 ракетних ударів. Ворожі ракети прилетіли в СТО та автосервіс, які у цей час працювали.

У будівлі СТО повністю зруйнована стіна, впала частина будівлі. Будівля автомайстерні також завалилася – впали багато залізних конструкцій і перекриття. Поруч стояли вантажівки – їх теж пошкодив обстріл.

Жертвами атаки стали 4 чоловіків. Наймолодшому загиблому було 30 років, найстаршому – 51.

Масові обстріли українських міст

25 червня росіяни завдали масового ракетного удару по території України. На Житомирщину запустили 30 ракет, 10 з яких збили. Інші ракети, на жаль, влучили здебільшого по військових об'єктах поблизу Житомира. Один військовий загинув, ще один – зазнав поранень.

Близько 20 ракет росіяни запустили по селищу Десна на Чернігівщині, а ще 6 – по Львівщині. 2 ракети вдалося збити силам ППО, однак 4 влучили по військовому об'єкту на території Яворівського полігону. Повідомляли про 4 поранених.

Вранці 26 червня окупанти обстріляли Київ. Ракети прилетіли у багатоповерхівку в Шевченківському районі. Одна людина загинула, 6 – постраждали.

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