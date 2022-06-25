Повідомили про загрозу удару з неба у всіх східних, а також частині центральних і південних областей. Тоді закликали йди в безпечне місце жителів 12 регіонів. Згодом тривога "перебралася" вже на західну частину України.

Зауважте Діти, які грали у "блокпост", почувши сирену повітряної тривоги, почали співати гімн: відео

Коли почали гудіти сирени

Першою почервоніла на карті тривог Миколаївська область о 17:54. В інших регіонах небезпека з'явилася протягом 30 хвилин. Окрім цього, є загроза артобстрілу в Оріхівській громаді Пологівського району, що в Запорізькій області.

Приблизно за 20 хвилин до 7 години вечора почали оголошувати відбої. Першими оголосили про це у східній частині країни. Проте в межах кількох хвилин там почалися повторні тривоги.



Карта тривог станом на 18:33 / Скриншот

О 19 годині вже попередили про небезпеку на Хмельниччині. Невдовзі була загроза удару з неба на всій західній частині країни.



Карта тривог станом на 19:15 / Скриншот

Напередодні був масований ракетний обстріл

У ніч на 25 червня оголошували всеукраїнську тривогу 2 рази, а потім зранку вже третю в частині областей. Невдовзі жителі багатьох регіонів почали повідомляти про звуки вибухів. Це було зумовлено тим, що російські війська почали масований ракетний обстріл території України.

Загалом були випущені 48 російських крилатих ракет. На Житомирщині вдалося збити 10 із тих 30, які були випущені з білоруської території.

Це прокоментував у ефірі 24 каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Він підкреслив, що така масована атака може бути випробуванням нової тактики росіян.

Атака є втягуванням Білорусі у війну

За даними Головного управління розвідки Міноборони, частина ракет була випущена з авіапростору Білорусі шістьма літаками Ту-22М3. Вони злітали з аеропорту "Шайковка", який розташований у Калузькій області Росії.

У ГУР підкреслили, що Кремль пішов на цей крок, щоб продовжувати втягувати Білорусь у війну. Адже раніше з території цієї країни не завдавали авіаударів.

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