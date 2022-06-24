Так, журналіст та воєнкор Андрій Цаплієнко показав, як діти гралися у "блокпост" на вулиці. Проте раптово почалася повітряна тривога.
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В цей час діти, почувши завивання сирени повітряної тривоги, почали співати гімн України.
Дивіться відео: діти, почувши сирену, почали співати гімн
Жертви серед дітей у війні Росії проти України
Російська агресія безжалісно забрала життя вже 324 дітей в Україні. На жаль, ще майже 600 отримали поранення. Загалом станом на 22 червня внаслідок повномасштабної війни Росії проти України постраждали понад 916 дітей.
Найбільше дітей постраждало у:
- Донецькій області – 307,
- Харківській області – 175,
- Київській області – 116,
- Чернігівській області – 68,
- Луганській області – 54,
- Херсонській області – 52,
- Миколаївській області – 48,
- Запорізькій області – 30,
- Сумській області – 17.
Трагедії з дітьми під час війни:
- Російські окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ у Луганській області. 12 червня внаслідок дій путінських солдатів у місті загинув 6-річний хлопчик.
- Також у середині березня російські військові вбили двох 17-річних братів-близнюків та їхнього 18-річного друга на Чернігівщині. Євген і Богдан Самодії разом з Валентином Якимчуком просто прогулювалися селом.
- 21 червня внаслідок обстрілу ворогом села Безруки Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка. Її мати також постраждала.
- 19 червня російський снаряд прилетів у водойму в Ізюмському районі Харківської області. У той час там купалися двоє дітей віком 13 та 14 років. Ворожий снаряд здетонував у воді, а діти отримали осколкові поранення.
До слова, нещодавно 24 канал розповів історію Артема з Лисичанська. Він з мамою втік з окупації, але паростки війни уже проросли у дитяче серце та мрії. Замість спогадів про дім – хлопчик розповів про російських військових, які його захопили. Замість теплих обіймів бабусі – він пригадує, як прощався з нею.
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