Так, журналіст та воєнкор Андрій Цаплієнко показав, як діти гралися у "блокпост" на вулиці. Проте раптово почалася повітряна тривога.

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В цей час діти, почувши завивання сирени повітряної тривоги, почали співати гімн України.

Дивіться відео: діти, почувши сирену, почали співати гімн



Жертви серед дітей у війні Росії проти України

Російська агресія безжалісно забрала життя вже 324 дітей в Україні. На жаль, ще майже 600 отримали поранення. Загалом станом на 22 червня внаслідок повномасштабної війни Росії проти України постраждали понад 916 дітей.

Найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області – 307,

Харківській області – 175,

Київській області – 116,

Чернігівській області – 68,

Луганській області – 54,

Херсонській області – 52,

Миколаївській області – 48,

Запорізькій області – 30,

Сумській області – 17.

Трагедії з дітьми під час війни:

Російські окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ у Луганській області. 12 червня внаслідок дій путінських солдатів у місті загинув 6-річний хлопчик.

Також у середині березня російські військові вбили двох 17-річних братів-близнюків та їхнього 18-річного друга на Чернігівщині. Євген і Богдан Самодії разом з Валентином Якимчуком просто прогулювалися селом.

21 червня внаслідок обстрілу ворогом села Безруки Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка. Її мати також постраждала.

19 червня російський снаряд прилетів у водойму в Ізюмському районі Харківської області. У той час там купалися двоє дітей віком 13 та 14 років. Ворожий снаряд здетонував у воді, а діти отримали осколкові поранення.

До слова, нещодавно 24 канал розповів історію Артема з Лисичанська. Він з мамою втік з окупації, але паростки війни уже проросли у дитяче серце та мрії. Замість спогадів про дім – хлопчик розповів про російських військових, які його захопили. Замість теплих обіймів бабусі – він пригадує, як прощався з нею.

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