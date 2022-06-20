19 червня російський снаряд прилетів у водойму в Ізюмському районі Харківської області. У той час там купалися двоє дітей віком 13 та 14 років.
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Ворожий снаряд здетонував у воді, а діти отримали осколкові поранення. У якому вони стані – невідомо.
У той же день постраждала ще одна ні в чому не винна дитина. Зокрема, внаслідок обстрілів міста Залізне у Донецькій області поранень зазнала 8-річна дівчинка.
В Офісі генпрокурора зазначили, що російські солдати вбили 323 українських дітей.
У яких областях найбільше постраждалих неповнолітніх
- У Донецькій області постраждали 302 дитини,
- у Харківській – 173 дитини,
- у Київській – 116 дітей,
- у Чернігівській – 68 дітей,
- у Луганській – 54 дитини,
- у Херсонській – 52 дитини,
- у Миколаївській 48 дітей,
- у Запорізькій – 30 дітей,
- у Сумській – 17 дітей.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
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Останні новини про трагедії з дітьми через війну
- Унаслідок обстрілів селища Печеніги Харківської області 13 червня загинула 35-річна жінка, а її 3-місячне немовля постраждало. Також у той день поранень зазнали 11-річний хлопчик та 17-річна дівчина з села Малинівка.
- Російські окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ у Луганській області. 12 червня внаслідок дій путінських солдатів у місті загинув 6-річний хлопчик.
- Лише в червні стало відомо про те, що у середині березня російські військові вбили двох 17-річних братів-близнюків та їхнього 18-річного друга на Чернігівщині. Євген і Богдан Самодії разом з Валентином Якимчуком просто прогулювалися селом, а загарбники вирішили, що вони передають дані телефоном та вистрілили у хлопців.
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