19 червня російський снаряд прилетів у водойму в Ізюмському районі Харківської області. У той час там купалися двоє дітей віком 13 та 14 років.

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Ворожий снаряд здетонував у воді, а діти отримали осколкові поранення. У якому вони стані – невідомо.

У той же день постраждала ще одна ні в чому не винна дитина. Зокрема, внаслідок обстрілів міста Залізне у Донецькій області поранень зазнала 8-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора зазначили, що російські солдати вбили 323 українських дітей.

У яких областях найбільше постраждалих неповнолітніх

  • У Донецькій області постраждали 302 дитини,
  • у Харківській – 173 дитини,
  • у Київській – 116 дітей,
  • у Чернігівській – 68 дітей,
  • у Луганській – 54 дитини,
  • у Херсонській – 52 дитини,
  • у Миколаївській 48 дітей,
  • у Запорізькій – 30 дітей,
  • у Сумській – 17 дітей.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,
– зазначили в Офісі генпрокурора.

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