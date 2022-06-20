19 июня российский снаряд прилетел в водоем в Изюмском районе Харьковской области. В то время там купались двое детей 13 и 14 лет.

Стало известно о гибели еще 4 детей в Мариуполе

Вражеский снаряд сдетонировал в воде, а дети получили осколочные ранения. В каком они состоянии – неизвестно.

В тот же день пострадал еще один ни в чем не повинный ребенок. В частности, в результате обстрелов города Железное в Донецкой области ранения получила 8-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора отметили, что российские солдаты убили 323 украинских детей.

В каких областях больше всего пострадавших несовершеннолетних

В Донецкой области пострадали 302 ребенка,

в Харьковской – 173 ребенка,

в Киевской – 116 детей,

в Черниговской – 68 детей,

в Луганской – 54 ребенка,

в Херсонской – 52 ребенка,

в Николаевской 48 детей,

в Запорожской – 30 детей,

в Сумской – 17 детей.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях,

– отметили в Офисе генпрокурора.

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Последние новости о трагедиях с детьми из-за войны

В результате обстрелов поселка Печенеги Харьковской области 13 июня погибла 35-летняя женщина, а ее 3-месячный младенец пострадал . Также в тот день ранения получили 11-летний мальчик и 17-летняя девушка из села Малиновка.

Российские кафиры постоянно обстреливают Лисичанск в Луганской области. 12 июня в результате действий путинских солдат в городе погиб 6-летний мальчик .

Только в июне стало известно о том, что в середине марта российские военные убили двух 17-летних братьев-близнецов и их 18-летнего друга в Черниговской области. Евгений и Богдан Самодии вместе с Валентином Якимчуком просто прогуливались по селу, а захватчики решили, что они передают данные по телефону и выстрелили в ребят.

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