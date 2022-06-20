19 июня российский снаряд прилетел в водоем в Изюмском районе Харьковской области. В то время там купались двое детей 13 и 14 лет.

Стало известно о гибели еще 4 детей в Мариуполе

Вражеский снаряд сдетонировал в воде, а дети получили осколочные ранения. В каком они состоянии – неизвестно.

В тот же день пострадал еще один ни в чем не повинный ребенок. В частности, в результате обстрелов города Железное в Донецкой области ранения получила 8-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора отметили, что российские солдаты убили 323 украинских детей.

В каких областях больше всего пострадавших несовершеннолетних

  • В Донецкой области пострадали 302 ребенка,
  • в Харьковской – 173 ребенка,
  • в Киевской – 116 детей,
  • в Черниговской – 68 детей,
  • в Луганской – 54 ребенка,
  • в Херсонской – 52 ребенка,
  • в Николаевской 48 детей,
  • в Запорожской – 30 детей,
  • в Сумской – 17 детей.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях,
– отметили в Офисе генпрокурора.

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