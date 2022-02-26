В администрации зооуголка обнародовали ужасное видео с места обстрела. Там сообщили, что российские военные разрушили обстрелами вольеры и убили некоторых животных.

Важно Российские окупанты обстреляли "Фельдман Экопарк" в Харькове: есть убитые и раненые животные

В "Фельдман Экопарк" выразили надежду, что все-таки смогут все восстановить с помощью неравнодушных людей и партнеров из европейских зоопарков.

И скоро мы встретимся с вами в любимом "Фельдман Экопарке". Сейчас главное – остановить войну, спасти нашу страну, людей,

– говорится в сообщении.

Ужасные последствия обстрелов в "Фельдман Экопарке": смотрите видео

Что известно о Фельдмане Экопарке Экопарк является уникальным благотворительным проектом, направленным на поддержку животных. На территории заведения расположен реабилитационный центр для животных. В начале февраля туда привезли более 700 летучих мышей, которых спасли в Днепре.

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