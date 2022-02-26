В адміністрації зоокутка оприлюднили жахливе відео з місця обстрілу. Там повідомили, що російські військові зруйнували обстрілами вольєри та вбили деяких тварин.

Важливо Російські окупанти обстріляли Фельдман Екопарк у Харкові: є вбиті й поранені тварини

У "Фельдман Екопарк" висловили сподівання, що таки зможуть все відновити за допомогою небайдужих людей та партнерів із європейських зоопарків.

І скоро ми зустрінемося з вами в улюбленому "Фельдман Екопарку". Нині головне – зупинити війну, врятувати нашу країну, людей,

– мовиться у повідомленні.

Жахливі наслідки обстрілів у "Фельдман Екопарку": дивіться відео