Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, 3 апреля российские захватчики обстреляли 2 больницы, детский дом и лабораторный центр.

Важно Пришлите мне, пожалуйста, больше ПВО, ракет и больше снарядов – Ким

В целом, по словам Кима, в Николаевском регионе за время боевых действий пострадали 620 граждан, погиб 161 человек, в том числе 6 детей. В результате ракетных обстрелов здания Николаевской ОГА погибли 36 человек, травмированы 34 человека.

Также разрушены и повреждены более 2 тысяч жилых домов и общественных сооружений. 85 населенных пунктов в Баштанском и Николаевском районах без электричества, ведутся ремонтные работы.

Вчера враг нанес удар по двум больницам, детскому дому и лабораторному центру. Удары хаотичны, логики нет. В общем, ситуация сложная только в городах на линии фронта. В основном работают аптеки и магазины. Мы доставляем и раздаем гуманитарную помощь, раздали уже 680 тонн, есть запасы продовольствия и воды, – сказал Ким.

По его данным, по состоянию на 1 апреля из Николаевской области эвакуировали 9 840 человек, в частности значительное количество детей и маломобильных граждан.

"На данный момент обстановка у нас контролируемая, наступления врага нет, город и область открыты, передвижение свободное. Мы пытаемся восстанавливать экономику, работать максимально. Мы надеемся, что ВСУ выбьют врага как можно дальше, будет победа или переговоры, которые завершат эту войну", – подытожил глава Николаевской ОВА.