На реализацию этой программы было выделено 5 миллиардов гривен. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Каждый из продуктовых наборов содержит запас продуктов длительного хранения, которого одному человеку должно хватить на месяц проживания. Над реализацией программы с участием Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, по данным министерства, работают 24 областных военно-гражданских администрации и военно-гражданская администрация Киева.



Что есть в продуктовом наборе / Инфографика Минэкономики

Свириденко отметила, что усилиями штаба удалось наладить непрерывные поставки гуманитарных грузов через западную границу.

Прежде всего, в составе гуманитарной помощи поступают:

продукты;

одежда;

обувь;

лекарственные средства;

товары медицинского назначения;

средства гигиены.

"Силами президента, ОП и правительства ведется постоянный диалог с международными организациями, правительствами, иностранными должностными лицами, которые получают от нас перечень наиболее острых потребностей и направляют гуманитарную помощь", – отметила министр. К снабжению гумпомощи в пострадавшие регионы подключены, в частности, Укрзализныця и Укрпочта.



Детальнее о программе / Инфографика Минэкономики

Также, по словам Свириденко, Гуманитарный штаб создает торговым сетям условия для торговли необходимыми товарами даже в самых отдаленных населенных пунктах. Для обеспечения ритейлеров оборотными средствами Минэкономики расширило кредитную программу "5-7-9%", напомнила министр.

Быстрые и слаженные действия позволяют своевременно реагировать на гуманитарные угрозы в регионах и гарантируют продовольственную безопасность для миллионов украинцев,

– подчеркнула Свириденко.

Ранее чиновница сообщила о созданном Минэкономики специальном чатботе, с помощью которого украинцы могут получить информацию об особенностях функционирования трудового законодательства в условиях военного положения.