Так, по состоянию на 29 мая в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова находятся 7 человек, получивших ранения во время вражеской атаки. Директор медучреждения Сергей Рыженко рассказал об их состоянии.

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Среди пострадавших – 52-летняя Анна. У женщины открытая черепно-мозговая травма, множественные раны головы, переломы костей лица и тяжелое ранение обоих глаз. В реанимации больницы ее состояние удалось стабилизировать. После поправки нужно восстанавливать зрение.

Сергею 44 года – врач, с тяжелой травмой головы, ранением лица, из которого доставали осколки, с перфорацией барабанной перепонки и переломом бедренной кости. Хочет поскорее вернуться к работе, чтобы оказывать помощь героям.

Дмитрий, 80 лет – пенсионер-прохожий, вышел за водой и потерял руку. Бодро держится и верит только в нашу победу.



80-летний Сергей просто вышел за водой в тот день, когда рядом разорвалась российская ракета / Фото Сергея Рыженко

Еще четверо пострадавших поправляются, их готовят к выписке.

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