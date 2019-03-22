Пострадавшие от несчастных случаев на производстве требуют пересчета соцвыплат

В помещении комитета Верховной рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения уже несколько дней голодают шахтеры из разных регионов Украины.

Люди требуют пересчета размера ежемесячных страховых выплат, которые им должны платить из-за полученных травм на производстве.

"Мы люди, которые потеряли работоспособность на предприятиях Украины, мы отдали самое ценное – свое здоровье этой стране. Мы требуем, чтобы соблюдалось законодательство Украины. В соответствии с законом социальные выплаты по потере трудоспособности, которые исчисляются в процентах, они должны быть повышены на 24,8%", – сказал руководитель общественной организации "Человек труда", города Марганец Сергей Трусов.

В самом же комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения комментировать требование шахтеров отказались. Пообещали лишь зарегистрировать и рассмотреть письменное обращение горняков.

В данном случае мы рассматриваем обращение безотлагательно. Обычно, согласно законодательству, в течение месяца,

– отметила заместитель главы секретариата парламентского комитета Элла Ковжарова.

Депутаты от парламентской фракции "Объединение "Самопомич" возмущены равнодушным отношением к инвалидам труда. Они требуют особого внимания к шахтерам и перерасчета социальных выплат.

Они хотят, чтобы согласно закону им индексировали пенсию. Она не была проиндексирована даже на половину того, что есть. Боролись, ходили, хотели говорить, никто их не слушал. Они приехали, четвертый день голодают, к ним даже врача не прислали,

– заявил председатель парламентской фракции "Объединение" Самопомич " Олег Березюк.

Сами же горняки уверяют, что не прекратят голодовку, пока не добьются от государства справедливого перерасчета социальных выплат за полученные на производстве травмы.