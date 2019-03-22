10:23
22 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, 21 березня
      Вєсті.UA: Зеленський склав конкуренцію Кличку. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:35, 21 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Потерпілі від нещасних випадків на виробництві вимагають перерахунку соцвиплат

      Нова тема 34 Читать новость на русском

      У приміщені комітету Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення вже кілька днів голодують шахтарі із різних регіонів України.

      Люди вимагають перерахунку розміру щомісячних страхових виплат, які їм мають сплачувати через отримані травми на виробництві.

      "Ми люди, які втратили працездатність на підприємствах України, ми віддали найцінніше – своє здоров'я цій країні. Ми вимагаємо, щоб дотримувалося законодавство України. Відповідно до закону соціальні виплати по втраті працездатності, які обчислюються у відсотках, вони повинні бути підвищені на 24,8%", – сказав керівник громадської організації "Людина праці", міста Марганець Сергій Трусов.

      У самому ж комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення коментувати вимогу шахтарів відмовилися. Пообіцяли лише зареєструвати та розглянути письмове звернення гірників.

      У даному випадку ми розглядаємо звернення невідкладно. Зазвичай, згідно з законодавством, протягом місяця,
      – зазначила заступник голови секретаріату парламентського комітету Елла Ковжарова.

      Депутати від парламентської фракції "Об`єднання "Самопоміч" обурені байдужим ставленням до інвалідів праці. Вони вимагають особливої уваги до шахтарів та перерахунку соціальних виплат.

      Вони хочуть, щоб згідно закону їм індексували пенсію. Вона не була індексована навіть на половину того, що є. Боролися, ходили, хотіли говорити, ніхто їх не слухав. Вони приїхали, четвертий день голодують, до них навіть лікаря не прислали,
      – заявив голова парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

      Самі ж гірники запевняють, що не припинять голодування, аж доки не доб`ються від держави справедливого перерахунку соціальних виплат за отримані на виробництві травми.

      blog_ava
      Самотні будинки: красива скромність у колажах португальського фотографа
      сьогодні
      2587
      Теги: Самопоміч Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      сьогодні , 08:40 Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      Юрій Бутусов 1870
      Як українські судді ставлять під сумнів компетенцію міжнародних судів
      сьогодні , 00:03 Як українські судді ставлять під сумнів компетенцію міжнародних судів
      Ірина Шиба 483
      Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      21 березня , 22:00 Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 946
      Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      21 березня , 20:02 Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      Яніна Ткачук 3661
      Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      21 березня , 19:01 Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      Ірина Поліщук 2789
      Яку воду пити?
       1 лютого 2011 , 13:00
      Виправдане сподівання Hyundai
       21 лютого 2013 , 19:21
      Термобілизна, в якій не змерзнете — від українського виробника
       2 лютого 2016 , 20:50
      Комплекс "Терми Унєюв" у будь-яку погоду пропонують відпочинок і оздоровлення
       23 листопада 2015 , 18:50
      Кількасот військових можуть залишитись без квартир
       16 червня 2014 , 18:50
      Інвестори перебувають в очікуванні засідання ЄЦБ
      2 червня 2014 , 10:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук