Потерпілі від нещасних випадків на виробництві вимагають перерахунку соцвиплат

У приміщені комітету Верховної ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення вже кілька днів голодують шахтарі із різних регіонів України.

Люди вимагають перерахунку розміру щомісячних страхових виплат, які їм мають сплачувати через отримані травми на виробництві.

"Ми люди, які втратили працездатність на підприємствах України, ми віддали найцінніше – своє здоров'я цій країні. Ми вимагаємо, щоб дотримувалося законодавство України. Відповідно до закону соціальні виплати по втраті працездатності, які обчислюються у відсотках, вони повинні бути підвищені на 24,8%", – сказав керівник громадської організації "Людина праці", міста Марганець Сергій Трусов.

У самому ж комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення коментувати вимогу шахтарів відмовилися. Пообіцяли лише зареєструвати та розглянути письмове звернення гірників.

У даному випадку ми розглядаємо звернення невідкладно. Зазвичай, згідно з законодавством, протягом місяця,

– зазначила заступник голови секретаріату парламентського комітету Елла Ковжарова.

Депутати від парламентської фракції "Об`єднання "Самопоміч" обурені байдужим ставленням до інвалідів праці. Вони вимагають особливої уваги до шахтарів та перерахунку соціальних виплат.

Вони хочуть, щоб згідно закону їм індексували пенсію. Вона не була індексована навіть на половину того, що є. Боролися, ходили, хотіли говорити, ніхто їх не слухав. Вони приїхали, четвертий день голодують, до них навіть лікаря не прислали,

– заявив голова парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Самі ж гірники запевняють, що не припинять голодування, аж доки не доб`ються від держави справедливого перерахунку соціальних виплат за отримані на виробництві травми.