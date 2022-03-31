Окончательное количество жертв устанавливается. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Лисичанске враг попал в нефтяное хранилище.
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В Лисичанске оккупанты обстреляли нефтяное хранилище
Чтобы поскорее потушить пламя, на нефтебазу направили усиленное подразделение спасателей. Тем временем в Северодонецке произошел пожар в школе.
За сутки на Донбассе отбили 5 атак врага
В общей сложности ВСУ за сутки удалось отразить 5 атак врага в Луганской и Донецкой областях. Наши защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.
Удачно поработали и подразделения ПВО. Над Донбассом они сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.
Тем временем ВСУ полностью освободили Малую Рогань в Харьковской области: видео