Остаточну кількість жертв встановлюють. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Лисичанську ворог поцілив у нафтове сховище.

До теми Ми готові й очікуємо ескалації, окупанти підтягують техніку, – глава Луганської ОВА

У Лисичанську окупанти обстріляли нафтове сховище

Аби пошвидше загасити полум'я, на нафтобазу направили посилений підрозділ рятувальників. Тим часом у Сєвєродонецьку сталась пожежа у школі.

За добу на Донбасі відбили 5 атак ворога

Загалом ЗСУ за добу вдалось відбити 5 атак ворога на Луганщині та Донеччині. Наші захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.

Успішно попрацювали і підрозділи ППО. Над Донбасом вони збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати та одну крилату ракету.

Тим часом ЗСУ повністю звільнили Малу Рогань на Харківщині: відео