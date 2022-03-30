Ситуация в пределах Хмельницкого контролируемая, все соответствующие службы сработали оперативно. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр города Александр Симчишин.

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"Нет (в результате обстрела – 24 канал) ни пострадавших, ни раненых", – сказал Александр Симчишин.

Он отметил, что сейчас жизни жителей и тех людей, которые временно проживают в городе, ничего не грозит. Однако Симчишин призвал быть бдительными, ведь ситуация может измениться в любой момент.

"Могут обстреливать любые объекты. Я считаю, что враг нам выбора не оставил, он четко обозначил методы войны – просто уничтожает все украинское. Поэтому мы должны быть бдительными и не концентрироваться на каких – то отдельных объектах", – сказал мэр Хмельницкого.

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