На памятнике изображен советский военный с ружьем и ребенок, держащий голубя мира. Его открыли в 1954 году. Это был первый памятник, который был установлен в Кошалине после Второй мировой войны.
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В 1998 году памятник был снесен, а в марте 2001 года был установлен на новом месте – на городском кладбище, где лежат советские военные.
Памятник опрокинули в ночь с 8 на 9 марта. Скорее всего, экскаватором – на газоне и тротуаре видны следы строительной техники.
На постаменте остались только ноги девушки и ботинки. Сотрудники кладбища сообщили в полицию. Закон о разрушении памятника советской армии на городском кладбище в Кошалине является ответственностью Главного управления муниципальной полиции, расследующего это дело. В дальнейшем памятник будет охраняться.
Мы имеем дело с актом вандализма. С другой стороны, давно известно, что агрессия порождает агрессию,
– сказал спикер главы Кошалина Роберт Грабовский.
Мнения жителей Кошалина и области по этому поводу разделились:
- " Ну, кто-то пострадал... Но не удивительно",
- "Надеюсь, это станет символом падения путинской России",
- "Это уже начинает носить опасный характер. Спираль ненависти сворачивается, вращается и обостряется еще больше. Теперь они также уничтожат могилы поляков за границей",
- "Пошлем в мир любовь, а не ненависть. Для меня это просто вандализм".
Разрушенный памятник советской армии в Польше: