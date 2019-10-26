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      Построим в Украине Голливуд, – Бородянский

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      Бородянский рассказал, как будет строить украинский "Голливуд"
      Бородянский рассказал, как будет строить украинский "Голливуд" / nash.live

      Министерство культуры, молодежи и спорта Украины достроит и обновит национальную стратегию украинского кинематографа. Ведь, если украинцы мечтают о Голливуде, то "давайте его шаг за шагом строить".

      "Если мы мечтаем о Голливуде, то давайте его шаг за шагом строить. Невозможно жить в Украине и ожидать, что будешь получать средства на поддержку своих проектов, как в Голливуде. Нет таких стран, как США, по прочности и способности продуцировать такие фильмы в качестве и масштабах", – сказал в интервью "Радио Свобода" глава Минкульта Владимир Бородянский.

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      Каждая страна выстраивает свою национальную стратегию кинематографа. Поэтому задача Украины – иметь такую национальную стратегию, сказал министр. Фундамент этой стратегии уже сделан предыдущим руководством Госкино.

      "Нам надо ее перестроить, достроить, обновить", – добавил Бородянский.

      На сегодня Украина тратит на сферу кинематографа около 1 миллиарда гривен в год. По мнению министра, много из этих денег потрачено неэффективно.

      "Украинское кино начало сниматься, но мне кажется, что эффективность не достаточно мощная для обстоятельств, в которых это делали. Много денег потрачено неэффективно и страна, которая воюет, не может себе позволить так тратить их", – сказал Бородянский.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Голливуд Кино Новости политики Министерство культуры, молодежи и спорта Новости культуры Владимир Бородянский
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