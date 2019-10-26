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      Побудуймо в Україні Голлівуд, – Бородянський

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      Бородянський розповів, як будуватиме український "Голлівуд"
      Бородянський розповів, як будуватиме український "Голлівуд" / nash.live

      Міністерство культури, молоді та спорту України добудує та оновить національну стратегію українського кінематографа. Адже, якщо українці мріють про Голлівуд, то "давайте його крок за кроком будувати".

      "Якщо ми мріємо про Голлівуд, то давайте його крок за кроком будувати. Неможливо жити в Україні і очікувати, що будеш отримувати кошти на підтримку своїх проєктів, як у Голлівуді. Немає таких країн, як США, по міцності і спроможності продукувати такі фільми в якості і масштабах", – сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" глава Мінкульту Володимир Бородянський.

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      Кожна країна вибудовує свою національну стратегію кінематографа. Тож завдання України – мати таку національну стратегію, сказав міністр. Фундамент цієї стратегії вже зроблений попереднім керівництвом Держкіно.

      "Нам треба її перебудувати, добудувати, оновити", – додав Бородянський.

      На сьогодні Україна витрачає на сферу кінематографа близько 1 мільярда гривень на рік. На думку міністра, багато з цих грошей витрачено неефективно.

      "Українське кіно почало зніматись, але мені здається, що ефективність не досить потужна для обставин, в яких це робили. Багато грошей витрачено неефективно і країна, яка воює, не може собі дозволити так витрачати їх", – сказав Бородянський.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Бородянський Новини культури Міністерство культури, молоді та спорту Кіно Голлівуд
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