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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Построят ли солдатам новые казармы, как это обещают в Минобороны

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В Минобороны заявили, что до конца месяца построят 184 казармы
В Минобороны заявили, что до конца месяца построят 184 казармы / Министерство обороны Украины

В Министерстве обороны Украины заявили, что для Вооруженных Сил Украины до конца мая построят 184 жилых комплекса для размещения 23 тысяч военнослужащих по контракту.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

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Как отметили в Минобороны, строительство уже началось на территориях военных городков почти по всей территории Украины, а точнее в 21 области.

У 21 області України побудують казарми для контрактників
В 21 области Украины построят казармы для контрактников

В настоящее время уже начато строительство на 25 строительных площадках, а завершить процесс проведения закупок услуг на строительство казарм улучшенной планировки еще на 25 строительных площадках планируется до конца мая. На реализацию проекта предусмотрено выделение 2,6 миллиарда гривен.

В своей заметке в Facebook советник президента Юрий Бирюков отметил, что строительство займет несколько месяцев.

Через неделю уже закончатся все торги, а количество площадок с 25 скакнет до 50, а потом и дальше. Так много, так системно, так масштабно никто за годы независимости не строил для армии,
– прокомментировал он.

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Строительство Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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