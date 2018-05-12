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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чи побудують солдатам нові казарми, як це обіцяють у Міноборони

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У Міноборони заявили, що до кінця місяця побудують 184 казарми
У Міноборони заявили, що до кінця місяця побудують 184 казарми / Міністерство оборони України

У Міністерстві оборони України заявили, що для Збройних Сил України до кінця травень побудують 184 житлових комплексів для розміщення 23 тисяч військовослужбовців за контрактом.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

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Як зазначили в Міноборони, будівництво вже розпочалось на територіях військових містечок майже по всій території України, а точніше в 21 області.

У 21 області України побудують казарми для контрактників
У 21 області України побудують казарми для контрактників

На даний час вже розпочато будівництво на 25 будівельних майданчиках, а завершити процес проведення закупівель послуг на будівництво казарм поліпшеного планування ще на 25 будівельних майданчиках планується до кінця травня. На реалізацію проекту передбачено виділення 2,6 мільярда гривень.

У своєму дописі у Facebook радник президента Юрій Бірюков зазначив, що будівництво займе кілька місяців.

Через тиждень вже закінчаться всі торги, а кількість майданчиків з 25 скакне до 50, а потім і далі. Так багато, так системно, так масштабно ніхто за роки незалежності не будував для армії, – прокоментував він.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Міністерство оборони України Будівництво
Джерело: 24 Канал
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