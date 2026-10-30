"Политический крест": политолог объяснил, почему уступки Кремлю не принесут мира

В эфире 24 Канала эксперт отметил, что попытки распространить отдельные гуманитарные механизмы на всю линию соприкосновения являются опасной иллюзией. По его мнению, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец должен действовать строго в рамках спасения людей, тогда как политические заявления об универсальных инструментах выходят за эти рамки.

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Опасность уступок перед окружением Трампа

Дымов подчеркивает, что никакие уступки не будут оценены Дональдом Трампом, однако обязательно сыграют на руку его окружению и кремлевской пропаганде. Они попытаются преподнести такие шаги как готовность Украины подстраиваться под навязанные условия.

Если мы где-то идем на уступки Трампу, то Трамп это не оценит. А вот "трампистам" мы такими уступками поможем. Они скажут: "Смотрите, вот там, где хотели, они пошли навстречу". То есть в определенной степени мы легитимизируем российскую агрессию и то, что Путин якобы является договороспособной стороной, а не военным преступником– подчеркнул эксперт.

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Почему перемирие невозможно

По словам специалиста, локальные гуманитарные договоренности об обмене пленными или открытии коридоров заключались и раньше, ведь ради спасения людей приходится вести диалог даже с террористами. Однако масштабировать этот опыт до полноценного перемирия невозможно, поскольку Москва категорически отвергает само право Украины на существование.

Сам разговор о переговорах с теми, кто является преступниками, – это политический крест. Мы можем говорить о локальных перемириях, чтобы создать гуманитарные коридоры, но общее перемирие невозможно, потому что наши цели прямо противоположны. Россияне отказывают нам в субъектности– подытожил Валерий Дымов.

По мнению аналитика, единственным действенным ответом на посягательства агрессора остаются силовые удары украинской армии, в частности атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.