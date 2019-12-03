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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Поступления в госбюджет от алкогольного акциза впервые составили 100% от запланированных, – ГНС

      37 Читати новину українською
      Сергей Верланов

      В ноябре индикативные показатели поступлений в государственный бюджет от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию составили 102,2%.

      Таким образом, госказна пополнилась на 813,4 млн грн, что на 17,6 млн грн, или на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

      Об этом информирует пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

      В целом, в период с августа по ноябрь налоговая перечислила в госбюджет 2 млрд 342,1 млн грн акцизного налога на ликеро-водочную продукцию. Сообщается, что это на 48,6 млн грн, или на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

      Новая налоговая служба уже начала работать таким образом, чтобы теневой рынок табака и алкоголя не чувствовал себя свободно. В начале месяца я лично пообещал президенту, что план по "алкогольному" акцизу будет выполнен, и сдержал слово,
      – заявил глава ГНС Сергей Верланов.

      По его словам, налоговая достигла подобного результата благодаря повышению эффективности администрирования и усилению борьбы с теневым оборотом алкоголя.

      В частности, отметил Сергей Верланов, уже введена система электронного администрирования спирта, с помощью которой налоговая служба получила возможность мониторить каждый завод, в частности, фиксировать текущие показатели остатков спирта.

      Детенизация оборота алкоголя продолжается. Следующий шаг – введение электронной акцизной марки, что позволит поднять контроль над оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов,
      – подчеркнул Сергей Верланов.

      Напомним, 1 ноября в Тернополе состоялось рабочее совещание по вопросам развития спиртовой отрасли при участии Президента Украины Владимира Зеленского и главы ГНС Сергея Верланова. В ходе встречи глава налоговой заверил главу государства, что до конца 2019 года поступления от "алкогольного" акциза в госбюджет будут выполнены на все 100% от запланированного.

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      Теги: Новости Украины Финансы Бюджет Государственная налоговая служба Налоги
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