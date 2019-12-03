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      Надходження до держбюджету від "алкогольного" акцизу вперше склали 100% від запланованих, – ДПС

      59 Читать новость на русском
      Сергій Верланов

      У листопаді індикативні показники надходжень до державного бюджету від акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію склали 102,2%.

      Таким чином, держскарбниця поповнилася на 813,4 млн грн, що на 17,6 млн грн, або на 2,2%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

      Про це інформує пресслужба Державної податкової служби України.

      Загалом, у період з серпня по листопад податкова перерахувала до держбюджету 2 млрд 342,1 млн грн акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію. Повідомляється, що це на 48,6 млн грн, або на 2,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

      Нова податкова служба вже почала працювати таким чином, щоб тіньовий ринок тютюну і алкоголю не почував себе вільно. На початку місяця я особисто пообіцяв Президенту, що план по "алкогольному" акцизу буде виконано, і дотримав слово,
      – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

      За його словами, податкова досягла подібного результату завдяки підвищенню ефективності адміністрування та посилення боротьби з тіньовим обігом алкоголю.

      Зокрема, зазначив Сергій Верланов, вже запроваджено систему електронного адміністрування спирту, за допомогою якої податкова служба отримала можливість моніторити кожен завод, зокрема фіксувати поточні показники залишків спирту.

      Детінізація обігу алкоголю триває. Наступний крок – запровадження електронної акцизної марки, що дозволить підняти контроль над обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво покращити показники сплати податків,
      – наголосив Сергій Верланов.

      Нагадаємо, 1 листопада у Тернополі відбулася робоча нарада з питань розвитку спиртової галузі за участю Президента України Володимира Зеленського та голови ДПС Сергія Верланова. У ході зустрічі очільник податкової запевнив Главу Держави, що до кінця 2019 року надходження від "алкогольного" акцизу до держбюджету будуть виконані на усі 100% від запланованого.

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Податки Державна податкова служба Бюджет Фінанси
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