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      Посвящение демону: ПЦУ развенчала миф о защите красной нити на руке

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      В ПЦУ опровергли миф про красную нитку на руке / Иллюстративное фото

      В Православной церкви Украины считают ошибочным мнение, что красная нить, завязанная особым образом на запястье руки, оберегает человека от зла, сглаза, болезней и тому подобное. Это – лишь суеверия, придуманные людьми.

      В ПЦУ объяснили, что традиция завязывания красной нитки на руке идет издавна и имела мистически-философскую трактовку. Ее вязали детям в знак посвящения божеству – демону Ваалу.

      Вам будет интересно: Для чего люди носят красную нить на руке и почему это бред

      Поэтому в православной церкви не понимают, зачем люди завязывают красную нить на запястье в наше время. Священнослужители объясняют, что от нее нет никакой пользы, а лучшим защитником является человеческая вера.

      "Нужен ли нам не защита Божия, а некий талисман защиты, особенно такой, истинную природу которого мы до конца не понимаем? В конце концов, мы носим разнообразную одежду, состоящую из красных, черных, белых или других нитей... Но это всего-навсего нити, ткань, внешняя одежда, это материальная, созданная человеком вещь, которая является бренной ... так какая в ней сила?" – добавили в ПЦУ.

      Напоследок у Эпифания добавили, что защита от зла и укрепление сил получается не через талисманы и амулеты, а благодаря "истинной вере в Бога и молитвам".

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Мифы о здоровье Религия Православная церковь Украины
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