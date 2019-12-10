16:36
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Посвята демону: ПЦУ розвінчала міф про захист червоної нитки на руці

      513 Читать новость на русском
      У ПЦУ спростували міф про червону нитку на руці / Ілюстративне фото

      У Православній церкві України вважають хибною думку, що червона нитка, зав'язана особливим чином на зап'ясті руки, оберігає людину від зла, вроків, хвороб тощо. Це – лише забобони, придумані людьми.

      У ПЦУ пояснили, що традиція зав'язування червоної нитки на руці йде здавна і мала містично-філософське трактування. Її в'язали дітям на знак посвяти божеству-демону Ваалу.

      Вам буде цікаво: Для чого люди носять червону нитку на руці та чому це маячня

      Тому у православній церкві не розуміють, навіщо люди зав'язують червону нитку на зап'ясті у наш час. Священослужителі пояснюють, що від неї немає жодної користі, а найкращим захисником є людська віра.

      "Чи потрібен нам не захист Божий, а якийсь талісман захисту, особливо такий, справжню природу якого ми до кінця не розуміємо? Зрештою, ми носимо різноманітний одяг, який складається із червоних, чорних, білих чи інших ниток... Але це всього-на-всього нитки, тканина, зовнішній одяг, це матеріальна, створена людиною річ, яка є тлінною… То яка в ній сила?", – додали у ПЦУ.

      Наостанок в Епіфанія додали, що захист від зла та зміцнення сил отримується не через талісмани й амулети, а завдяки "істинній вірі в Бога та молитвам".

       

       

      Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      сьогодні
      32516
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія Міфи про здоров'я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:09 Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      Ірина Поліщук 16941
      сьогодні , 15:00 Маркер комунізму: що не так з Кримінальним кодексом України
      Реанімаційний пакет реформ 179
      сьогодні , 14:44 Нормандська зустріч у Парижі: реакція відомих українців і політиків
      Ірина Кошанська 4801
      сьогодні , 14:17 Помер Юрій Лужков – біографія колишнього мера Москви
      Вероніка Климська 992
      сьогодні , 13:33 Найпопулярніші країни 2019 року: рейтинг місць, які повинен відвідати кожен
      Альона Захарова 390
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук