Посвята демону: ПЦУ розвінчала міф про захист червоної нитки на руці

У Православній церкві України вважають хибною думку, що червона нитка, зав'язана особливим чином на зап'ясті руки, оберігає людину від зла, вроків, хвороб тощо. Це – лише забобони, придумані людьми.

У ПЦУ пояснили, що традиція зав'язування червоної нитки на руці йде здавна і мала містично-філософське трактування. Її в'язали дітям на знак посвяти божеству-демону Ваалу.

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Тому у православній церкві не розуміють, навіщо люди зав'язують червону нитку на зап'ясті у наш час. Священослужителі пояснюють, що від неї немає жодної користі, а найкращим захисником є людська віра.

"Чи потрібен нам не захист Божий, а якийсь талісман захисту, особливо такий, справжню природу якого ми до кінця не розуміємо? Зрештою, ми носимо різноманітний одяг, який складається із червоних, чорних, білих чи інших ниток... Але це всього-на-всього нитки, тканина, зовнішній одяг, це матеріальна, створена людиною річ, яка є тлінною… То яка в ній сила?", – додали у ПЦУ.

Наостанок в Епіфанія додали, що захист від зла та зміцнення сил отримується не через талісмани й амулети, а завдяки "істинній вірі в Бога та молитвам".