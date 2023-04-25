Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что до конца апреля в Украине сохранится влажная погода. Вместе с тем, начнется повышение температуры. Уже в среду в части регионов столбики термометра достигнут +23 градусов.

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Синоптик отметил, что завтра, 26 апреля, дождливая погода ожидается на крайнем Востоке и в западных областях. Днем осадки пройдут в Киевской, Черниговской и Одесской.

По прогнозу Кибальчича, иногда дожди будут сильными, особенно в Винницкой и Черновицкой области. Также в среду ожидается юго-западный ветер с порывами 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов. Днем +15…+20. В западной части +9…+14 градусов, в южных областях +19…+23 градусов,

– отметил Кибальчич.

Заметим, что, по словам синоптика, кое-где в Украине будет лить до конца апреля. Также возможны грозы.