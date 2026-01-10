Когда потеплеет в Украине: синоптик назвала даты

Некоторое ослабление морозов в Украине ожидается уже вскоре. Уже в конце следующей недели температурные показатели могут несколько возрасти.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Когда может уменьшиться мороз?

Наталья Птуха рассказала, что в субботу, 10 января, температурные показатели будут колебаться от 9 до 14 градусов мороза в дневные часы. Во всех остальных регионах морозы будут слабее. Холод удержится и в воскресенье, 11 января.

По ее словам, тогда в ночное время стоит ждать от 15 до 20 градусов мороза, а в течение дня будет от 9 до 14 градусов мороза. Наиболее ощутимым холод будет в северных и западных областях, и частично – в центральных.

Она добавила, что в период с 12 по 14 января подобная ситуация сохранится. Согласно предварительным расчетам, ночью стоит ожидать от 13 до 18 градусов мороза, а днем обещают от 12 до 14 градусов мороза.

В южной и восточной частях страны температура воздуха в эти даты будет от 8 до 13 градусов мороза в ночное время и от 2 до 7 градусов мороза в течение дня. Но уже 17 – 19 января ожидается ослабление морозов.

Где-то уже на 3 – 8 градусов. Днем на юге и западе Украины, возможно, даже до оттепели,

– отметила она.

Какой будет погода вскоре?