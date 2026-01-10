Коли потеплішає в Україні: синоптикиня назвала дати

Певне послаблення морозів в Україні очікується вже незабаром. Вже наприкінці наступного тижня температурні показники можуть дещо зрости.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Дивіться також Чи надовго буде холод до -20 градусів

Коли може зменшитися мороз?

Наталія Птуха розповіла, що у суботу, 10 січня, температурні показники коливатимуться від 9 до 14 градусів морозу у денні години. У всіх інших регіонах морози будуть слабшими. Холод утримається й у неділю, 11 січня.

За її словами, тоді у нічний час варто чекати від 15 до 20 градусів морозу, а протягом дня буде від 9 до 14 градусів морозу. Найбільш відчутним холод буде у північних та західних областях, і частково – у центральних.

Вона додала, що в період з 12 по 14 січня подібна ситуація утримається. Згідно з попередніми розрахунками, вночі варто очікувати від 13 до 18 градусів морозу, а вдень обіцяють від 12 до 14 градусів морозу.

У південній та східній частинах країни температура повітря у ці дати буде від 8 до 13 градусів морозу у нічний час та від 2 до 7 градусів морозу протягом дня. Але вже 17 – 19 січня очікується послаблення морозів.

Десь вже на 3 – 8 градусів. Вдень на півдні та заході України, можливо, навіть до відлиги,

– зауважила вона.

Якою буде погода невдовзі?