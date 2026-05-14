Когда в Украине снова потеплеет до +27: синоптик назвал сроки улучшения погоды

После прохладной, дождливой и местами переменчивой погоды в Украину наконец вернутся более комфортные условия. Незначительное повышение температурных значений синоптики прогнозируют уже в конце этой недели.

Об этом сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии NV.

Когда улучшится погода в Украине?

Представитель Укргидрометцентра сообщил, что в ближайшие дни в большинстве областей сохранится дождливая и прохладная погода. Впрочем, по его словам, в конце недели по территории страны снова начнет теплеть.

Иван Семилит также рассказал, что в большинстве областей дневные максимумы вырастут и будут колебаться от 17 до 23 градусов тепла. Несколько прохладные условия ожидаются еще только в северных и центральных регионах Украины.

Там, согласно прогнозу, температура воздуха днем будет колебаться от 13 до 19 градусов тепла. Хотя общая тенденция к потеплению будет усиливаться, но на выходных в отдельных районах еще возможны кратковременные дожди.

Специалист уточнил, что начиная с 17 мая ночная температура преимущественно составит от 11 до 17 градусов тепла. Впрочем, существенное потепление ожидается только на следующей неделе, там воздух прогреется до 27 градусов тепла.

Предпосылок для заморозков в прогнозируемом будущем нет,

– цитирует его СМИ.

Когда потеплеет в Киеве и области?

Иван Семилит также рассказал, что на территории Киева области температурные показатели повысятся ориентировочно 15 – 16 мая. Сначала столбики термометров вырастут до 16 градусов тепла, а затем до 20 градусов тепла.

Температура воздуха ночью в конце недели в этом регионе будет колебаться от 9 до 11 градусов. Ощутимых снижений в дальнейшем в этой части Украины пока не предвидят, синоптики в дальнейшем будут обновлять информацию.

Какой будет погода до конца недели?

Игорь Кибальчич сообщал, что в начале второй декады мая в Украине будет преобладать дождливая и прохладная погода из-за активизации циклонической деятельности и пониженного атмосферного давления над Восточной Европой.

Синоптик Виталий Постригань сообщал, что вскоре новый циклон, который сформируется над районами южных морей, обусловит очередную волну интенсивных дождей на территории страны. Он назвал это положительными изменениями.

Напомним, ранее представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что возвращение сильных заморозков на территорию Украины маловероятно, поскольку сейчас у нас преобладает несколько более теплая воздушная масса.