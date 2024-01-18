Есть ли такие периоды потепления в январе аномальными для Украины. 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Аномально или нет

За прогнозом Укргидрометцентра, этой ночью в южной части, восточных и Днепропетровской областях 1 – 6 тепла. Днем 4 – 9 градусов. Впрочем, на крайнем Юге до +12.

На остальной территории Украины в течение суток от 3 тепла до 2 мороза. В центральных областях 0 – 5 градусов мороза.

Синоптика ответила, является ли потепление аномальным для января.

Аномальным это считать нельзя. Как раз для последних лет, по сравнению с новыми климатическими нормами, как раз где-то близко к норме. Кое-где немного выше может быть, но все зависит от региона, где это анализировать,

– подчеркнула Птуха.

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