Небо над Украиной будет облачным. В то же время в большинстве регионов ожидается плюсовая температура.

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Какая будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что в южной части, в восточных и Днепропетровской областях будут дожди. Также известно, что ночью температура +1...+6 градусов, а днем +4...+9°. На крайнем юге страны до +12 градусов.

На остальной территории ожидается умеренный дождь и мокрый снег, на Закарпатье и Карпатах сильные, днем в северной части небольшие осадки. В течение суток температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, в центральных областях 0...+5 градусов тепла.

Ветер в Украине будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, ночью на востоке страны иногда порывы 15-20 метров в секунду.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Какая будет погода на Киевщине

В столице и области ожидается умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура будет колебаться ночью и днем от +3 до -2 мороза.

В Киеве ночью и днем будет 0...+2 градуса тепла. На дорогах местами гололедица️

Предупреждение об опасности

Высокую снеголавинную опасность (4 уровень), в связи с оттепелью и интенсивными осадками, объявили 18 – 19 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью и интенсивными осадками, ожидается 18 – 19 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Какая будет погода в областных центрах

Киев – 0…+2

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0…-2

Ровно – -1…+1

Житомир – 0…+2

Винница – 0..+2

Одесса – +9...+11

Николаев – +7...+9

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+10

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – 0...+2

Чернигов – +0...+2

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +6...+8

Запорожье – +9...+11

Донецк – +7...+9

Луганск – +5...+7

Харьков – +4…+6



Прогноз погоды на 19 января / Фото Укргидрометцентр.