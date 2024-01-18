Небо над Украиной будет облачным. В то же время в большинстве регионов ожидается плюсовая температура.
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Какая будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что в южной части, в восточных и Днепропетровской областях будут дожди. Также известно, что ночью температура +1...+6 градусов, а днем +4...+9°. На крайнем юге страны до +12 градусов.
На остальной территории ожидается умеренный дождь и мокрый снег, на Закарпатье и Карпатах сильные, днем в северной части небольшие осадки. В течение суток температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, в центральных областях 0...+5 градусов тепла.
Ветер в Украине будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, ночью на востоке страны иногда порывы 15-20 метров в секунду.
На дорогах западных и северных областей местами гололедица.
Какая будет погода на Киевщине
В столице и области ожидается умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура будет колебаться ночью и днем от +3 до -2 мороза.
В Киеве ночью и днем будет 0...+2 градуса тепла. На дорогах местами гололедица️
Предупреждение об опасности
Высокую снеголавинную опасность (4 уровень), в связи с оттепелью и интенсивными осадками, объявили 18 – 19 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью и интенсивными осадками, ожидается 18 – 19 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Какая будет погода в областных центрах
- Киев – 0…+2
- Ужгород – 0...+2
- Львов – 0...-2
- Ивано-Франковск – -1...+1
- Тернополь – -1...+1
- Черновцы – -1...+1
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – 0…-2
- Ровно – -1…+1
- Житомир – 0…+2
- Винница – 0..+2
- Одесса – +9...+11
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +9...+10
- Кропивницкий – +2...+4
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – +0...+2
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +5...+7
- Харьков – +4…+6
Прогноз погоды на 19 января / Фото Укргидрометцентр.